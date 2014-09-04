《独家新闻》ECB会议讨论了ABS和担保债券购买计划，最快年内实施

ECB德拉吉在杰克森霍尔年会中说，欧洲央行对于购买ABS的准备计划在“快速推进，而且我们预料这应可以帮助信贷更进一步放松。”

欧洲央行一直在拓展这一计划，目的是刺激ABS市场，并给较小型的企业提供其他融资途径。(完) (编译 高琦/洪曦; 审校 田建华)