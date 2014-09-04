东南亚股市：多数下滑，投资者了结近期获利

路透曼谷9月4日 - 东南亚股市周四多数下滑，泰国和越南股市获利了结盘冲击超买的个股。印尼股市因国内投资者抛售大型绩优类股，大盘指数从上日所及的最高纪录收位回落。
泰国市场中跌幅居前的包括机场运营商Airports of Thailand ，该股周三曾创下纪录高位。
泰国股市SET指数 收低0.2%，此前连续四日上涨。14日相对强弱指标收盘时跌至70.36，周三报73.47。该指数高于70以上表明超买。
越南股市 下滑0.08%，因投资者了结近期的获利，数据显示，越南市场亦处于超买区域。
印尼市场 跌0.36%，报5,205.32,脱离周三所及的纪录收位5,224.135。汤森路透数据显示，印尼国内投资者为净卖家。
新加坡股市 和菲律宾市场 均回落。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 446.79 -0.57 -0.13 +15.04 388.37
新加坡 3346.34 -2.43 -0.07 +5.65 3167.43
马来西亚 1869.21 4.34 +0.23 +0.12 1866.96
泰国 1579.73 -3.54 -0.22 +21.64 1298.71
印尼 5205.32 -18.81 -0.36 +21.79 4274.18
菲律宾 7204.11 -1.91 -0.03 +22.31 5889.83
越南 640.22 -0.53 -0.08 +26.87 504.63
(完)
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(编译 田建华; 审校 田建华)