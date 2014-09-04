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债券 | 2014年 9月 4日 星期四 21:12 BJT

《即时观点》欧洲央行意外降息，欧元下跌

CAPITAL ECONOMICS的首席欧洲分析师JONATHAN LOYNES：

欧洲央行(ECB)今日下调指标利率的意外决议，似乎是在未来几个月推出更强力措施的权宜之计。

下调隔夜贷款利率对于银行放贷有一定积极作用，且或许再次压低欧元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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