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债券 | 2014年 9月 4日 星期四 21:18 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称将自2014年10月开始购买担保债券

路透9月4日 - 欧洲央行总裁德拉吉称：

将购买ABS，也将购买担保债债券

欧元区将自2014年10月开始购买担保债券

新祭出的措施再加之定向长期再融资操作，将会对资产负债带来可观的影响

第二季经济增长逊于预期，至于第三季调查数据亦指向缺少动能

经济前景仍面临下滑风险

将密切关注物价进展所面临的风险

预期2015年和2016年的通胀率将逐步攀升

为解决持续已久的低通胀风险，委员会一致同意若需要将动用非传统工具

做出降息的决定并不是一致通过

管理委员会亦讨论过更广泛的资产购买计划

今日的措施旨在放宽信贷

就8月多数数据来看经济回升失去动能

资产支持证券(ABS)购买计划可强化定向长期再融资操作(TLTRO)

进行结构性改革很重要(完)
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