欧洲央行：总裁德拉吉称将自2014年10月开始购买担保债券

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透9月4日 - 欧洲央行总裁德拉吉称：
将购买ABS，也将购买担保债债券
欧元区将自2014年10月开始购买担保债券
新祭出的措施再加之定向长期再融资操作，将会对资产负债带来可观的影响
第二季经济增长逊于预期，至于第三季调查数据亦指向缺少动能
经济前景仍面临下滑风险
将密切关注物价进展所面临的风险
预期2015年和2016年的通胀率将逐步攀升
为解决持续已久的低通胀风险，委员会一致同意若需要将动用非传统工具
做出降息的决定并不是一致通过
管理委员会亦讨论过更广泛的资产购买计划
今日的措施旨在放宽信贷
就8月多数数据来看经济回升失去动能
资产支持证券(ABS)购买计划可强化定向长期再融资操作(TLTRO)
进行结构性改革很重要(完)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。