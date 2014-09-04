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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 21:23 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称ECB内部预测2014年GDP增长率将在0.9%

路透9月4日 - 欧洲央行总裁德拉吉称：

ECB内部预测2014年GDP增长率将在0.9%

ECB内部预期2015年GDP增长率将在1.6%，2016年GDP将在1.9%

欧央行内部预测2014年的通胀率将在0.6%，2015年料在1.1%

欧央行内部预测2016年的通胀率将在1.4%(完)
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