版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 21:28 BJT

美国热股：摩根大通黑客案浮现初步线索，被盗数据曾发往俄罗斯一城市

路透9月4日 - 彭博援引熟悉情况的消息人士报道称，负责调查摩根大通 遭受黑客攻击的人员已经发现线索，黑客利用全球网络计算机向一俄罗斯城市发送了被偷盗的数据。

摩根大通周四盘前小跌0.18%，周三收在59.7美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐