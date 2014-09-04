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市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 21:40 BJT

美国股市：微幅开高，数据表明经济稳步回升

路透纽约9月4日 - 美国股市周四微幅开高，此前欧洲央行降息至纪录低点，且一连串经济数据表明美国经济稳步回升。

道琼工业指数 涨16.06点或0.09%，报17,094.34,标准普尔500指数 涨2.31点或0.12%，报2,003.03，Nasdaq综合股价指数 升9.15点或0.2%，报4,581.71。(完)
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