更正-美国数据：ISM-8月非制造业指数升至59.6，为至少2008年以来最高

ISM公布，8月非制造业指数增至59.6，为至少2008年1月该指数推出以来最高，分析师预期为57.5，7月为58.7。

非制造业企业活动分项指数从7月的62.4攀升至65.0，追平2004年12月触及的高位；就业分项指数也从7月的56.0攀升至57.1，为2006年2月以来最高。(完)