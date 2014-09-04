更正-美国数据：ISM-8月非制造业指数升至59.6，为至少2008年以来最高

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
(因英文原文有误，ISM-8月非制造业指数为至少2008年以来最高，(非2005年3月以来最高)，特此更正。)
路透纽约9月4日 - 美国供应管理协会(ISM)周四公布，8月服务业活动增速加快，为至少2008年以来最高水平。
ISM公布，8月非制造业指数增至59.6，为至少2008年1月该指数推出以来最高，分析师预期为57.5，7月为58.7。
读数高于50显示服务业活动扩张。
非制造业企业活动分项指数从7月的62.4攀升至65.0，追平2004年12月触及的高位；就业分项指数也从7月的56.0攀升至57.1，为2006年2月以来最高。(完)
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(编译 母红;审校 李军)
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