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债券 | 2014年 9月 5日 星期五 06:46 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔几无变动，墨西哥披索创逾两周最大跌幅

路透圣保罗9月4日 - 巴西雷亚尔兑美元 几无变动，此前巴西央行决定维持指标利率在11%不变，并暗示近期不急于进一步降息。

墨西哥披索 创下逾两周最大跌幅。该国央行将在周五政策会议上宣布利率决定。(完)

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