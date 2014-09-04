全球金融：美联储将加快寻找LIBOR的替代指标--联储理事

此后Libor确定过程已经进行了修正。但鲍威尔称，找到基于信贷市场交易的替代指标依然至关重要；此市场规模需要足够大并且足够强健，从而能反映真实借贷状况，比如美国公债市场。

他表示，设定Libor的初衷并不是让其像现在这样发挥广泛作用，对于全球金融体系而言“或许过于重要”。

他还表示，美联储将在今年剩余时间与大型金融公司或其他机构进行磋商，制定出一个替代参考利率。“我们积极致力于尽快制定并推动采用至少一个这种利率。”

鲍威尔称，应该对Libor本身加以强化，以便可以继续使用，可能的方法是让其基于更多机构间的真实交易，而不像目前这样基于银行业者对同业拆借利率的预估。(完) (编译 王丽鑫/郑茵/王兴亚；审校 徐文焰)