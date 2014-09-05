金砖国家：9月4日股汇市收盘纵览

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透9月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月4日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收跌0.07%，报1,100.23点。
中国股市：沪综指受航运、电力板块带动收升，逾15个月来首次站上2,300点
香港股市：恒指收敛跌幅小幅收低，恒生国企指数升至近九个月高点
中国汇市：人民币随中间价收高，日内创近半年高点遭大行购汇阻击
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拉美股市：巴西指标股指收低，一项民调显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月总统大选前的支持率上升，拉近了与对手Marina Silva的差距。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 下跌1.68%，报60,800.02点。
拉美汇市：巴西雷亚尔几无变动，墨西哥披索创逾两周最大跌幅
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南非股市：连涨第四日，银行股Capitec 领涨，该银行上半年获利可能大增的消息激励股价走扬。指标Top-40绩优股指数 上涨0.62%至46,674点。综合指数 上涨0.56%，报52,081点。
南非汇市：兰特兑美元走软，跟随欧元走势
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印度股市：中止九日连涨而收低，在本周稍早大盘指数连创纪录新高之后，投资人减持ICICI Bank 等蓝筹股，而且在欧洲央行会议之前投资人态度也较谨慎。指标BSE指数 收低0.2%，或下跌54.01点，报27,085.93点。NSE指数 下跌0.23%，或18.65点，报8,095.95点。
印度汇市：印度卢比连续上涨第二天，受其他亚币走高支撑，但由于国内股市出现获利了结，印度卢比涨势受到抑制。印度卢比兑美元 收报60.3550/3650，周三收盘价为 60.4850/4950，交易员普遍预计印度卢比下周将持于60-61的区间。
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俄罗斯股市：指标股指 上涨0.18%，报1,241.510点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.11%，报677.02点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.39%，报37.0057卢布；卢布兑欧元 上涨1.29%，至47.9000卢布。(完) (整理 李婷仪 审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。