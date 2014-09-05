版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 08:06 BJT

金砖国家：9月4日股汇市收盘纵览

路透9月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月4日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收跌0.07%，报1,100.23点。

中国股市：沪综指受航运、电力板块带动收升，逾15个月来首次站上2,300点

香港股市：恒指收敛跌幅小幅收低，恒生国企指数升至近九个月高点

中国汇市：人民币随中间价收高，日内创近半年高点遭大行购汇阻击

============================================================================

拉美股市：巴西指标股指收低，一项民调显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月总统大选前的支持率上升，拉近了与对手Marina Silva的差距。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 下跌1.68%，报60,800.02点。

拉美汇市：巴西雷亚尔几无变动，墨西哥披索创逾两周最大跌幅

============================================================================

南非股市：连涨第四日，银行股Capitec 领涨，该银行上半年获利可能大增的消息激励股价走扬。指标Top-40绩优股指数 上涨0.62%至46,674点。综合指数 上涨0.56%，报52,081点。

南非汇市：兰特兑美元走软，跟随欧元走势

============================================================================

印度股市：中止九日连涨而收低，在本周稍早大盘指数连创纪录新高之后，投资人减持ICICI Bank 等蓝筹股，而且在欧洲央行会议之前投资人态度也较谨慎。指标BSE指数 收低0.2%，或下跌54.01点，报27,085.93点。NSE指数 下跌0.23%，或18.65点，报8,095.95点。

印度汇市：印度卢比连续上涨第二天，受其他亚币走高支撑，但由于国内股市出现获利了结，印度卢比涨势受到抑制。印度卢比兑美元 收报60.3550/3650，周三收盘价为 60.4850/4950，交易员普遍预计印度卢比下周将持于60-61的区间。

============================================================================

俄罗斯股市：指标股指 上涨0.18%，报1,241.510点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.11%，报677.02点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.39%，报37.0057卢布；卢布兑欧元 上涨1.29%，至47.9000卢布。(完) (整理 李婷仪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐