亚洲汇市：美元延续涨势，兑日圆触及六年高点

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透新加坡9月5日 - 美元兑日圆周五升至六年高点，在欧洲央行宣布最新货币宽松举措后，美元受到广泛支撑，交易商静待本日稍晚的美国非农就业报告。
美元/日圆 高见105.71日圆，为2008年10月以来最高水准。最新报105.60日圆，日内升0.3%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。