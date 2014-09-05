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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 08:06 BJT

亚洲汇市：美元延续涨势，兑日圆触及六年高点

路透新加坡9月5日 - 美元兑日圆周五升至六年高点，在欧洲央行宣布最新货币宽松举措后，美元受到广泛支撑，交易商静待本日稍晚的美国非农就业报告。

美元/日圆 高见105.71日圆，为2008年10月以来最高水准。最新报105.60日圆，日内升0.3%。(完)

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