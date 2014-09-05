《香港报摘》--经济日报9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 头版头条：
--欧洲央行议息后意外地两招齐发，一如预期减息0.1厘并更推出有如“量宽首部曲”的资产担保证券和担保债券购买计划。
* 其他：
--大市冲上高位，上市公司接连配股、供股集资。中国宏桥 配股集资最多约19.5亿港元；连同本周较早三家供股计划，企业共向市场“抽水”约64亿港元。
--港沪两地交易所、结算所达成四方协议，就沪港通确立交易、结算安排、合资格股份等条文，待交易及结算规则获批准，就可以正式推出。
--滙丰报告指出，今年上半年点心债总回报一度罕有“见红”，以美元计录得0.61%负回报，至7月份在人民币触底喘定且掉头回升后，首7个月平均回报已扭亏为盈，微升0.25%。
--中国地方政府发债试点正式推行，国内信贷评级机构大公国际称，作为试点的地方政府财务稳健，可获最高评级，发债成本更可低于国债息率。
--中国两大机车公司中国南车 与中国北车 否认有关合并研究的传闻，其中南车表示，央企重组整合由上级有关部门决定，控股股东未接到有关文件，亦未有就整合事宜向上级有关部门申报过相应方案。（完）
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。