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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报9月5日

* 头版头条：

--欧洲央行议息后意外地两招齐发，一如预期减息0.1厘并更推出有如“量宽首部曲”的资产担保证券和担保债券购买计划。

* 其他：

--大市冲上高位，上市公司接连配股、供股集资。中国宏桥 配股集资最多约19.5亿港元；连同本周较早三家供股计划，企业共向市场“抽水”约64亿港元。

--港沪两地交易所、结算所达成四方协议，就沪港通确立交易、结算安排、合资格股份等条文，待交易及结算规则获批准，就可以正式推出。

--滙丰报告指出，今年上半年点心债总回报一度罕有“见红”，以美元计录得0.61%负回报，至7月份在人民币触底喘定且掉头回升后，首7个月平均回报已扭亏为盈，微升0.25%。

--中国地方政府发债试点正式推行，国内信贷评级机构大公国际称，作为试点的地方政府财务稳健，可获最高评级，发债成本更可低于国债息率。

--中国两大机车公司中国南车 与中国北车 否认有关合并研究的传闻，其中南车表示，央企重组整合由上级有关部门决定，控股股东未接到有关文件，亦未有就整合事宜向上级有关部门申报过相应方案。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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