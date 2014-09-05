英国经济：8月职位空缺高速增长，但雇聘速度放缓--REC/毕马威

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦9月5日 - 英国招聘和就业联合会(REC)周五公布的调查结果显示，8月英国企业职位空缺以逾16年来最快速度增长，但雇聘放缓，暗示企业难以找到合适人选或是对前景不太有信心。
REC月度数据还显示，固定职位的起薪连续第二个略微放慢增长，但仍接近纪录高位。
“就在英国经济明确好转之际，却出现了几个警示信号，”毕马威会计师事务所企业服务主管Bernard Brown称。毕马威与REC共同进行了本次调查。
Brown称，固定和临时岗位雇佣放缓可能要归因于假期因素。
但他称，如果考虑到本周另一份报告所显示的制造业成长放缓迹象，那么雇佣放慢可能也暗示企业信心触顶。
英国失业率从2013年中期大幅下降，令英央行和投资者始料未及。但至少到目前为止，英国最全面的薪资指标仍赶不上REC起薪指标强劲增长的步伐。
英央行曾表示，在考虑应该何时升息时，会密切关注薪资可能即将开始加速增长的迹象。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。