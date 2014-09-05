英国经济：8月职位空缺高速增长，但雇聘速度放缓--REC/毕马威

路透伦敦9月5日 - 英国招聘和就业联合会(REC)周五公布的调查结果显示，8月英国企业职位空缺以逾16年来最快速度增长，但雇聘放缓，暗示企业难以找到合适人选或是对前景不太有信心。

REC月度数据还显示，固定职位的起薪连续第二个略微放慢增长，但仍接近纪录高位。

“就在英国经济明确好转之际，却出现了几个警示信号，”毕马威会计师事务所企业服务主管Bernard Brown称。毕马威与REC共同进行了本次调查。

Brown称，固定和临时岗位雇佣放缓可能要归因于假期因素。

但他称，如果考虑到本周另一份报告所显示的制造业成长放缓迹象，那么雇佣放慢可能也暗示企业信心触顶。

英国失业率从2013年中期大幅下降，令英央行和投资者始料未及。但至少到目前为止，英国最全面的薪资指标仍赶不上REC起薪指标强劲增长的步伐。