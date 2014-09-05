美国与加拿大经济指标预测--9月5日-9月12日****

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月1日当周
9月5日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加22.5 增加20.9
民间就业岗位(万个) 增加20.6 增加19.8
制造业就业岗位(万个) 增加1.9 增加2.8
政府就业岗位(万个) -- 增加1.1
失业率 6.1% 6.2%
平均时薪 +0.2% 持平
平均每周工时 34.5 34.5
1230 加拿大就业变动(万人) 8月 增加1.0 增加4.17
失业率 7.0% 7.0%
就业参与率 66.10% 66.10%
1230 加拿大劳动生产率 第二季 +1.6% -0.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.4
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 55.3 54.1
9月8日当周
9月8日(一)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 -- 13.5%
1400 美国就业趋势指数 8月 -- 120.3
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加170 增加172.6
9月9日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 8月 -- 95.70
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 -- 20.01
9月10日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月5日当周 -- 352.7
再融资指数 -- 1,415.8
1230 加拿大产能利用率 第二季 -- 82.5%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 7月 +0.4% +0.3%
趸售销售(较前月) -- +0.2%
9月11日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 -- +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月6日当周 -- 30.2
四周均值(万人) -- 30.3
续请失业金人数(万人) 8月30日当周 -- 246.4
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 -- 赤字950
9月12日(五)
1230 美国进口价格(较前月) 8月 -0.4% -0.2%
出口价格(较前月) -0.1% 持平
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.3% 持平
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 81.5 82.5
现况指数 -- 99.8
预期指数 -- 71.3
1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.5% +0.4%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 王兴亚；审校 张荻)
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