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市场报道 | 2014年 9月 5日 星期五 08:28 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月5日-9月12日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月1日当周

9月5日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加22.5 增加20.9

民间就业岗位(万个) 增加20.6 增加19.8

制造业就业岗位(万个) 增加1.9 增加2.8

政府就业岗位(万个) -- 增加1.1

失业率 6.1% 6.2%

平均时薪 +0.2% 持平

平均每周工时 34.5 34.5

1230 加拿大就业变动(万人) 8月 增加1.0 增加4.17

失业率 7.0% 7.0%

就业参与率 66.10% 66.10%

1230 加拿大劳动生产率 第二季 +1.6% -0.1%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.4

经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 55.3 54.1

9月8日当周

9月8日(一)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 -- 13.5%

1400 美国就业趋势指数 8月 -- 120.3

1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加170 增加172.6

9月9日(二)

1130 美国NFIB小企业信心指数 8月 -- 95.70

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 -- 20.01

9月10日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月5日当周 -- 352.7

再融资指数 -- 1,415.8

1230 加拿大产能利用率 第二季 -- 82.5%

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 7月 +0.4% +0.3%

趸售销售(较前月) -- +0.2%

9月11日(四)

1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 -- +0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月6日当周 -- 30.2

四周均值(万人) -- 30.3

续请失业金人数(万人) 8月30日当周 -- 246.4

1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 -- 赤字950

9月12日(五)

1230 美国进口价格(较前月) 8月 -0.4% -0.2%

出口价格(较前月) -0.1% 持平

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.3% 持平

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.1%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 81.5 82.5

现况指数 -- 99.8

预期指数 -- 71.3

1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.5% +0.4%(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾

(整理 王兴亚；审校 张荻)
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