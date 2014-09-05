中国经济：国家集成电路产业基金挂牌在即，首批规模1,200亿元--报载

其实，在今年6月《纲要》正式发布之前，有地方政府已经先行启动。去年12月，北京成立IC产业发展基金，打响地方政府支持集成电路产业发展的第一枪，该基金总规模300亿元，首期用于支持制造和装备为60亿元，设计和封测领域为20亿元。 报导指出，2014年以来，天津滨海、安徽、甘肃、山东、四川等地已经相继出台地方版集成电路扶持政策。除天津外，另外四个省份均在《纲要》发布后公布计划。其中安徽的计划最为激进，安徽方面提出2017年省内集成电路产值达300亿元以上，2020年总产值达600亿元，支持合肥等市建立集成电路产业发展基金。 业内人士表示，集成电路产业作为电子产业链的最上游，具有非常高的技术壁垒，同时也具有很强的规模效应。从台湾、韩国的集成电路产业快速崛起的经验中可以看到，在追赶上世界领先水平前的二三十年里都是依靠政府持续不断地大力扶持，这是集成电路产业实现追赶的必经之路。 报导称，自去年下半年以来，集成电路企业在资本市场非常活跃。展讯、锐迪科、澜起科技相继从纳斯达克私有化退市拟回归估值更高的A股市场。长电科技 与中芯国际 牵手设厂，盈方微 借壳S舜元上市，近期市场又传出长电科技和华天科技 有意竞购主要从事集成电路封测的星科金朋 。（完） (发稿 林琦； 审校 黄凯)