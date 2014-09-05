中国经济：国家集成电路产业基金挂牌在即，首批规模1,200亿元--报载

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海9月5日 - 据中国证券报周五报导，备受关注的国家集成电路产业投资基金或于近期挂牌成立，该基金首批规模将达到1,200亿元人民币。该基金的设立，显示出中国集成电路产业发展将由国家进行统筹，改变过去松散无序的发展模式。
产业界人士表示，该基金由工信部、财政部牵头发起，财政部与其他投资主体共同出资组建，采用市场化运作、专业化管理的模式，主要投资于芯片制造等重点产业。基金出资方还有国开行、地方政府等，其中约400亿元的资金需要向社会募集。
6月公布的《国家集成电路产业发展推进纲要》提出，到2015年，集成电路产业销售收入超过3,500亿元；2020年基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。要设立国家产业投资基金，主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。
其实，在今年6月《纲要》正式发布之前，有地方政府已经先行启动。去年12月，北京成立IC产业发展基金，打响地方政府支持集成电路产业发展的第一枪，该基金总规模300亿元，首期用于支持制造和装备为60亿元，设计和封测领域为20亿元。 报导指出，2014年以来，天津滨海、安徽、甘肃、山东、四川等地已经相继出台地方版集成电路扶持政策。除天津外，另外四个省份均在《纲要》发布后公布计划。其中安徽的计划最为激进，安徽方面提出2017年省内集成电路产值达300亿元以上，2020年总产值达600亿元，支持合肥等市建立集成电路产业发展基金。 业内人士表示，集成电路产业作为电子产业链的最上游，具有非常高的技术壁垒，同时也具有很强的规模效应。从台湾、韩国的集成电路产业快速崛起的经验中可以看到，在追赶上世界领先水平前的二三十年里都是依靠政府持续不断地大力扶持，这是集成电路产业实现追赶的必经之路。 报导称，自去年下半年以来，集成电路企业在资本市场非常活跃。展讯、锐迪科、澜起科技相继从纳斯达克私有化退市拟回归估值更高的A股市场。长电科技 与中芯国际 牵手设厂，盈方微 借壳S舜元上市，近期市场又传出长电科技和华天科技 有意竞购主要从事集成电路封测的星科金朋 。（完） (发稿 林琦； 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。