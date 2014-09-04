表格：日本截至8月底外汇储备上升至1.278万亿美元--财务省

美国热股：德意志银行第一季净利增长14%，但盘初下跌逾3%
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
路透东京9月5日 - 日本财务省周五公布，日本8月底的外汇储备增至1.278万亿(兆)美元。
财务省稍早称，日本当局在7月30-8月27日期间未进行市场干预。
具体数据如下(单位:10亿美元):
8月底 7月底 6月底 2013年8月底
总计 1,278.011 1,276.027 1,283.921 1,254.204
完整表格参见财务省网站：
here(完)
(编译 徐文焰；审校 张若琪)
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)