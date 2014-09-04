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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 07:59 BJT

表格：日本截至8月底外汇储备上升至1.278万亿美元--财务省

路透东京9月5日 - 日本财务省周五公布，日本8月底的外汇储备增至1.278万亿(兆)美元。

财务省稍早称，日本当局在7月30-8月27日期间未进行市场干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

8月底 7月底 6月底 2013年8月底

总计 1,278.011 1,276.027 1,283.921 1,254.204

完整表格参见财务省网站：

here(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)
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