版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 08:02 BJT

《汇市简讯》美元/日圆连续突破105.45和105.50，触发停止单

2346GMT

* 美元/日圆连续突破105.45、105.50，已来到105.61的年内新高

* 105.45-50上方有大量停止单被触发，但亦有日本出口商了结获利

* 由于上方还有更多期权障碍，后续可能仍有市场人士追价，目前关注是否升破106

* 今日稍晚美国将公布非农就业报告，汇价在亚洲盘或许难以进一步突破

* 更多较保守的市场人士可能锁定一些获利，观望美国数据

* 逢低承接买盘仍可能强劲，尤其是在近105.00附近。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐