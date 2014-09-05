香港新股：中国最大租车公司神州展开IPO，拟筹高至4.68亿美元--消息

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港9月5日 - 据路透周五引述一名知情人士称，中国最大租车公司--神州租车有限公司开始其香港首次公开发售（IPO）计划，拟筹高至4.68亿美元（约36.2亿港元），所得款项主要用于扩大车队和减债。
消息人士并称，这家拥有美国汽车租赁公司Hertz 和私募股权公司华平 为股东的企业，将发售4.26亿股新股，招股价每股7.5-8.5港元，9月11日定价，19日在联交所挂牌上市。
瑞信 和摩根士丹利 担任IPO的联席上市保荐人，中国国际金融为联席全球协调人。（完）
(编译 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。