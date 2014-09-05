版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 08:15 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月5日

* 头版头条:

--上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司和香港中央结算有限公司4日在沪签署沪港通《四方协议》，内容涵盖沪港通主要基本业务细节；上交所、联交所等相关主体将进一步陆续签订沪港交易通协议、沪港结算通协议。

* 其他:

--中国证监会通过微博回应有关小品种期货治理的问题时表示，期货品种的上市与现货市场的成熟度以及实体企业的风险管理密切相关，将督促期交所持续做好品种维护。

--万科 9月4日晚间公告称，与RECO NANSHAN PRIVATE LIMITED订立出售协议，以约16.51亿元的价格出售上海万狮置业有限公司90%股权。交易完成后，公司仍持有万狮置业10%股权。

--国家能源局昨日下发关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知，此次调整后的“新政”最大亮点在于全额上网及电价补贴方式的全新提法。市场分析认为，政策思路进一步理顺，市场全面扩容在即，光伏全产业链公司有望竞相受益。

--据媒体报道，《厦门市自贸区建设工作实施方案》已于近日正式出台并印发到各相关单位，方案公布了推动贸易便利化等22项重要内容。

--针对近日南车北车重组合并的市场传闻，中国南车 、中国北车 以及南车集团控股子公司时代新材、南方汇通9月4日晚分别发布公告进行澄清，均称央企重组整合相关事宜由上级有关部门决定，截至目前其控股股东未接到有关文件。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐