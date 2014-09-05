《中国报摘》--中国证券报9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 头版头条:
--上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司和香港中央结算有限公司4日在沪签署沪港通《四方协议》，内容涵盖沪港通主要基本业务细节；上交所、联交所等相关主体将进一步陆续签订沪港交易通协议、沪港结算通协议。
* 其他:
--中国证监会通过微博回应有关小品种期货治理的问题时表示，期货品种的上市与现货市场的成熟度以及实体企业的风险管理密切相关，将督促期交所持续做好品种维护。
--万科 9月4日晚间公告称，与RECO NANSHAN PRIVATE LIMITED订立出售协议，以约16.51亿元的价格出售上海万狮置业有限公司90%股权。交易完成后，公司仍持有万狮置业10%股权。
--国家能源局昨日下发关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知，此次调整后的“新政”最大亮点在于全额上网及电价补贴方式的全新提法。市场分析认为，政策思路进一步理顺，市场全面扩容在即，光伏全产业链公司有望竞相受益。
--据媒体报道，《厦门市自贸区建设工作实施方案》已于近日正式出台并印发到各相关单位，方案公布了推动贸易便利化等22项重要内容。
--针对近日南车北车重组合并的市场传闻，中国南车 、中国北车 以及南车集团控股子公司时代新材、南方汇通9月4日晚分别发布公告进行澄清，均称央企重组整合相关事宜由上级有关部门决定，截至目前其控股股东未接到有关文件。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。