中国经济：京津冀一体化应在交通、生态和产业重点领域率先突破--副总理

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月5日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，京津冀一体化要加快实施交通、生态、产业三个重点领域率先突破，着力推动网络化布局、智能化管理、一体化服务，构建便捷高效、绿色环保的综合交通运输体系。
中国政府网援引他在京津冀协同发展领导小组第三次会议上的讲话并称，要着力推进绿色循环低碳发展，加强生态环境保护；并着力实施创新驱动发展战略，促进产业有序转移承接。
“破除行政管理、资源配置、功能布局等方面存在的体制机制障碍，切实解决环境污染和特大城市病等突出问题...，”张高丽称，“要尽快完善协同发展规划总体思路框架，为编制总体规划奠定坚实基础。”
他表示，要深化研究论证京津冀区域和三省市功能定位，科学合理确定在国家和区域发展大局中的“角色”和“职责”，合理分工，并和环渤海地区发展协调衔接。
中国正计划围绕北京打造一个超大区域，向各地方政府经营的“壁垒经济”发起进攻。而京津冀三地结合起来，将形成一个拥有1.1亿人口的区域，经济总量相当于一个印尼。 （完）
欲览详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。