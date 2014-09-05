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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 08:15 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小跌，受美元/日圆上涨影响

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* 美元/日圆突破2014年此前高点105.45，及105.50的障碍，来到105.70

* 受美元涨势影响，澳元/美元从开盘的0.9348跌至0.9335

* 新西兰元/美元跌势比澳元/美元更迅速，因而使澳元/新西兰元还上升0.2%至1.1270

* 美元/日圆今日仍可能涨更多，但美国非农就业报告公布在即，交投或许不旺

* 因此澳元/美元今日不太可能上涨

* 澳元/美元在0.9325/30买卖单均可见 (完)

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