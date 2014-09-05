《新兴市场重要经济事件预告》--9月5日-9月12日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月5日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
9月8日(一)
以色列荷兹利亚--资讯及通讯科技(ICT)第14届国际会议，名为“环境改变中的恐怖主义--当前和未来面临的挑战”(至9月11日)。发言嘉宾包括以色列多名部长。
9月9日(二)
迪拜--Global Finance & Capital Ltd举行的西非投资论坛揭幕。贝宁、布基纳法索及科特迪瓦等国领导人出席。
9月10日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
阿克拉--加纳央行货币政策委员会公布利率决定。(1100)
意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。
9月11日(四)
圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决定。
9月12日(五)
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议。
拉脱维亚里加--2014年里加会议(至9月13日)。发言人包括拉脱维亚总理Laimdota Straujuma、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张荻)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。