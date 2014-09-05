美国经济：尽管7月数据疲软，但迹象显示物价压力仍然存在--联储官员

他指出，他所偏爱的基础通胀指标显示，该指标中一些权重最大、波动率最低的分项指标在7月迅速上升。

费希尔是美联储决策者当中对通胀容忍度最低的成员，他今年是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员，明年则不是。而投资者目前押注，美联储将从明年开始将指标利率由目前的近零水准上调。