美国经济：尽管7月数据疲软，但迹象显示物价压力仍然存在--联储官员

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
他指出，他所偏爱的基础通胀指标显示，该指标中一些权重最大、波动率最低的分项指标在7月迅速上升。
“近期通胀率趋近于2%目标水准的上升势头是否出现反转，现在还不好说，”费希尔说。
他没有对货币政策前景发表评论。
费希尔是美联储决策者当中对通胀容忍度最低的成员，他今年是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员，明年则不是。而投资者目前押注，美联储将从明年开始将指标利率由目前的近零水准上调。
费希尔周三在接受路透采访时表示，他认为美国经济将很快为逐步升息做好准备。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 李春喜/于春红)
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