《SAFT专栏》欧洲央行政策为欧元融资套利提供好机会

**一剂又一剂强心针**

的确，欧洲央行的动作力道够大，同时也远出乎意料，足以让周五美国非农就业报告的重要性相对下滑。周五的美国就业报告基本不可能像欧洲央行的连串举动那样令人瞠目结舌，这意味着本周结束时冒险意愿肯定比本周开始时要高。

法国兴业新兴市场策略师Benoit Anne在客户报告中表示，“对于全球市场而言，今天是个重要日子。欧洲央行所释出的讯息较先前的预期还要有力，在这过程中将政策令人失望的风险消除殆尽。”

“如今可以放松下来享受另外一波新兴市场的涨势。的确，这波涨势到一定时候将会结束，然而短时间内还看不到尽头，而且欧洲央行又让它得以再度延长。”

所以对于投机者及金融资产来说，这的确是个好消息，但中长期而言又是如何呢？

金融市场逢此重大意外，冒险意愿随之升高，然而这样的状况发生的频率显然过于频繁。

从金融危机高峰以来，我们的确祭出了一个又一个非常规措施来提振冒险意愿：美国从第一套量化宽松(QE)一直实施到了第三套(QE3)、欧洲央行也提出了各种名称以字母缩写代替的措施、在日本则是有所谓的安倍经济学。

每次祭出一项新措施，都会激发市场的冒险意愿，但经济实际受惠的程度则不甚明朗。

并不能说，欧洲央行、美联储以及日本央行的政策带来投机资金流动的副作用，因而就是不应该出台。真正令人关心的是，这些投机资金流动的直接受益者肯定会赚上一票，而其余人只有份等着看经济是否会复苏。

欧元区的安排十分棘手，还要依赖未必能出台的改革计划，因此复苏能否到来远在未定之天。

趁着还有机会，让我们尽可能地享受这场利差交易盛会吧！(完)