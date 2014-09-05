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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 08:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆扬升令澳元/日圆获更多提振

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* 最受美元/日圆向上突破走势影响的，或许是澳元/日圆了

* 澳元/日圆高见98.65，为2013年5月28日触及99.02以来最高

* 可能还会进一步上升，关注2013年4-5月日线高位，但到103日圆前都没有太大阻力

* 现关注2013年4月的102.93和2013年4月11日的105.43

* 日本投资者目前比以往更打算伺机低接

* 除非市况出现重大改变，不然澳元/日圆可能仍是表现优异的货币对 (完)

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