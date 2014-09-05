《全球重要经济事件一览表》--9月5日-9月12日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月5日(五)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国印度商会发表讲话。(0015)
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在新罕布什尔和佛蒙特州银行家协会年会上发表讲话。(1945)
美国赫勒纳--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔出席“与柯薛拉柯塔总裁一起参加市政厅论坛”活动。(0100)
意大利切尔诺比奥--在第40届“世界、欧洲和意大利情报”年度论坛中，欧洲央行执委普雷特出席“经济展望”的小组讨论。(0900)
9月6日(六)
美国阿米莉亚岛--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在宾夕法尼亚社区银行家协会(Pennsylvania Association of Community Bankers)第137届年度会议上就经济前景发表讲话。(1415)
9月8日(一)
暂无重要经济事件预告。
9月9日(二)
伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表演讲，主题“付出之后，我们获得的回报有多少”。(1700)
东京--日本央行公布8月政策会议记录(2350)。
9月10日(三)
日本金泽--日本央行副总裁岩田规久男在新闻发布会上发表讲话。(0500)
法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch在德国时代周报举行的会议上发表关于银行业监管的讲话。(1400)
意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。
9月11日(四)
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方现金利率。
9月12日(五)
里加--2014年度里加会议(至9月13日)。发言嘉宾包括：拉脱维亚总理斯特劳尤马(Laimdota Straujuma)、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、挪威国防大臣索雷德(Eriksen Soreide)和波兰国防部长谢莫尼亚克(Tomasz Siemoniak)等。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。