重发-中港个股：万科再抛商业地产项目，以约16.5亿元出售万狮置业90%股权

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月5日 - 中国最大房地产公司--万科 周五公告称，与RECO NANSHAN PRIVATE LIMITED订立出售协议，以约16.51亿元人民币出售上海万狮置业有限公司90%股权；并与买方就万狮置业的未来经营及管理订立合营公司协议。
今年8月底，万科才宣布，其已与私募股权基金凯雷集团 签署意向书，双方将合资成立资产平台公司，用于收购万科所拥有的九个商业物业。
万科刊登在深交所的最新公告指出，由于此次出售，万科预计将实现未经审计的税前收益约2.16亿元，拟用于公司营运资金。
公告显示，万狮置业出售前由万科全资拥有，主要从事开发与经营上海虹桥商务区核心区一期03号地块南块项目(虹桥万科中心)，该项目为建筑面积达110,462平方米的国际A级写字，毗邻虹桥交通枢纽。今年8月2日，万狮置业估值约为18.30亿元。
“董事会认为该等交易为本公司提供了一个优化资产配置、加速资金回笼并进一步参与上海物业开发的机会。出售后，本公司将负责后续开发及运营。”万科称。
针对签订出售协议的原因，万科表示，未来万狮置业作为一家中外合资公司，能够利用公司及买方在物业市场的专业知识，共同在中国开发一流的优质项目。有关交易符合其“轻资产、重运营”的发展战略，与买方的合作对该公司及全体股东都是有利的。
RECO NANSHAN是RECOSIA CHINA的全资子公司。据中国证券报周五报导，RECOSIA CHINA实际控制人为新加坡政府产业投资有限公司(GIC RE)，且为后者在中国境内唯一一家从事房地产投资的企业，其自身并未拥有房地产开发资质，未拥有项目开发和项目经营管理人员，也未从事房地产开发的具体业务。
GIC RE是新加坡政府投资有限公司(GIC)属下负责房地产投资的分支，为世界最大的房地产投资公司之一，在全球拥有多项直接投资，主要包括办公楼、购物中心、酒店、住宅、及工业地产等，同时通过房地产基金、信托、上市公司及贷款等间接方式进行广泛投资。
万科A股周四收报9.67元，过去一个月累计下跌约2.81%。（完）
欲了解详情，可点选深圳证交所网站：here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。