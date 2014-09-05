重发-中港个股：万科再抛商业地产项目，以约16.5亿元出售万狮置业90%股权

路透北京9月5日 - 中国最大房地产公司--万科 周五公告称，与RECO NANSHAN PRIVATE LIMITED订立出售协议，以约16.51亿元人民币出售上海万狮置业有限公司90%股权；并与买方就万狮置业的未来经营及管理订立合营公司协议。

今年8月底，万科才宣布，其已与私募股权基金凯雷集团 签署意向书，双方将合资成立资产平台公司，用于收购万科所拥有的九个商业物业。

万科刊登在深交所的最新公告指出，由于此次出售，万科预计将实现未经审计的税前收益约2.16亿元，拟用于公司营运资金。

公告显示，万狮置业出售前由万科全资拥有，主要从事开发与经营上海虹桥商务区核心区一期03号地块南块项目(虹桥万科中心)，该项目为建筑面积达110,462平方米的国际A级写字，毗邻虹桥交通枢纽。今年8月2日，万狮置业估值约为18.30亿元。

“董事会认为该等交易为本公司提供了一个优化资产配置、加速资金回笼并进一步参与上海物业开发的机会。出售后，本公司将负责后续开发及运营。”万科称。

针对签订出售协议的原因，万科表示，未来万狮置业作为一家中外合资公司，能够利用公司及买方在物业市场的专业知识，共同在中国开发一流的优质项目。有关交易符合其“轻资产、重运营”的发展战略，与买方的合作对该公司及全体股东都是有利的。

RECO NANSHAN是RECOSIA CHINA的全资子公司。据中国证券报周五报导，RECOSIA CHINA实际控制人为新加坡政府产业投资有限公司(GIC RE)，且为后者在中国境内唯一一家从事房地产投资的企业，其自身并未拥有房地产开发资质，未拥有项目开发和项目经营管理人员，也未从事房地产开发的具体业务。

GIC RE是新加坡政府投资有限公司(GIC)属下负责房地产投资的分支，为世界最大的房地产投资公司之一，在全球拥有多项直接投资，主要包括办公楼、购物中心、酒店、住宅、及工业地产等，同时通过房地产基金、信托、上市公司及贷款等间接方式进行广泛投资。

万科A股周四收报9.67元，过去一个月累计下跌约2.81%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站：here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)