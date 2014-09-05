版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 09:53 BJT

重发-中国货币市场：七天回购开盘报3.13%，上日加权利率3.2836%

路透北京9月5日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.13%，上日该期限加权平均利率为3.2836%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

------------------------------------------

3.13% 3.29% 3.2836%

周四，银行间市场质押式回购总成交金额10,645.79亿元，其中隔夜品种成交8,200.08亿元。 （完） (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐