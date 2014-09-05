重发-中国货币市场：七天回购开盘报3.13%，上日加权利率3.2836%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京9月5日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.13%，上日该期限加权平均利率为3.2836%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
------------------------------------------
3.13% 3.29% 3.2836%
周四，银行间市场质押式回购总成交金额10,645.79亿元，其中隔夜品种成交8,200.08亿元。 （完） (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。