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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 08:43 BJT

《香港报摘》--信报9月5日

* 头版头条：

--为打击通缩风险，欧洲央行意外地减息，并同时宣布下月“放水”，开始大举购买资产，刺激股市上扬，欧元则跌穿1.3美元。

* 其他：

--欧洲央行宣布量宽后，恒生指数期货<0#HSI:>夜市时段收报25,308点，升111点，高水10点。

--富时中国25指数 将由原来25只成分股增至50只成分股，并改名为“富时中国50指数”，9月19日收市后生效。

--香港航空申请以港元及人民币“双币双股”形式在香港进行首次公开发售（IPO），寻求集资约5美元。

--西王特钢 自2012年下半年起投入大量资金引进高炉及转炉以完善产业链降低成本，公司行政总裁王辉表示，投资高峰期将于今年内结束，明年进入收成期。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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