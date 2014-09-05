重发-中国钢铁：8月下旬重点企业粗钢日产量167.68万吨，旬环比大降8.35%--中钢协

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月5日 - 中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，8月下旬重点企业粗钢日产量167.68万吨，减量15.28万吨，旬环比大降8.35%，这一数据为三月下旬以来最低。
而本期统计口径中，日照、东海特钢、粤裕丰未报三家企业未报数据，按中旬其上报产量总计5.1341万吨计算，重点企业8月下旬实际减量应为10.1万吨。
中国联合钢铁网援引中钢协数据同时显示，8月下旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1,424.16万吨，较上一旬末下降100.92万吨，环比下降6.62%。
8月重点企业粗钢日产平均值为170.41万吨，较上月日均产量下降了9.47万吨，月环比下降5.26%。
此外，中联钢预估8月中旬全国非重点企业粗钢日产量为50.5万吨，占比21.7%，加上三加未报企业数据，全国粗钢产量预估值为223.31万吨。
以下是中国钢铁工业协会公布2014年以来粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比% 重点企业日产量 环比%
8月下旬 ~ ~ 167.68 -8.35
8月中旬 ~ ~ 182.95 +0.53
8月上旬 ~ ~ 181.99 +3.6
7月下旬 ~ ~ 175.69 -2.81
7月中旬 ~ ~ 180.8 -0.37
7月上旬 ~ ~ 181.44 +2.04
6月下旬 ~ ~ 177.81 -3.19
6月中旬 ~ ~ 183.67 +0.22
6月上旬 ~ ~ 183.26 +3.69
5月下旬 ~ ~ 176.73 -1.85
5月中旬 ~ ~ 180.05 -1.3
5月上旬 ~ ~ 182.41 +1.57
4月下旬 ~ ~ 179.59 +2.66
4月中旬 228.02 +5.98 174.94 +0.12
4月上旬 215.15 +3.78 174.73 +4.69
3月下旬 207.33 -1.08 166.9 -1.34
3月中旬 209.6 -0.05 169.17 +1.87
3月上旬 209.7 +0.7 166.0 -7.95
2月下旬 208.2 +5.9 180.4 +6.8
2月中旬 196.7 -4.8 168.9 -4.1
2月上旬 206.6 +5.2 176.1 +6.2
1月下旬 196.4 -2.1 165.9 -2.5
1月中旬 200.7 +0.5 170.2 +1.6
1月上旬 199.7 +1.9 167.5 +2.0 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。