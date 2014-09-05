重发-中国个股：秦岭水泥转型废弃电器处理业，大股东冀东水泥接手水泥资产

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海9月5日 - 中国中型水泥生产商--陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 周五公布其重组方案细节，向中国再生资源开发公司等定向增发股份收购资产，进军废弃电器处理行业；目前的大股东冀东水泥 接手秦岭的水泥资产，并向中再生转让1亿股秦岭水泥股权。
公告显示，水泥资产出售、发行股份购买资产及股份转让三者互为生效条件，缺一不可。定向增发及冀东转让股份后，中再生及其一致行动人合计控制秦岭水泥50.02%股份，成为新的控股股东，冀东水泥持有8,538万股，持股降至6.36%。
此次收购资产涉及中再生洛阳投资开发公司等八家废弃电器及电子产品处理企业，估值共计18.72亿元，秦岭水泥向这些收购目标的股东，包括中再生、中再资源等11家公司发行股份。此次定向增发及冀东转让股权的价格均为每股2.75元人民币。
收购完成后，秦岭水泥有望成为国内最大的废弃电器电子产品拆解企业。
冀东水泥计划由旗下子公司接手秦岭水泥全部资产，交易价格为2,945万元。冀东水泥估计，出售股权将影响公司当期损益约2.9亿元；收购水泥资产将令公司在当地的水泥权益产能提高，随着陕西水泥市场环境的改善，公司收益将随之提高。
秦岭水泥自2006年起连年亏损，2009年8月，陕西铜川市中院裁定其重整，冀东水泥成为其重整方。不过因监管政策变化，冀东水泥向秦岭水泥注入资产计划夭折。今年初，相关方确定由中再生成为新的重组方。
中再生是央企供销总社下属节能环保领域的领军企业之一，近期其制定了通过产业并购迅速做大做强的战略，需要一个上市平台。
秦岭水泥周四收报7.89元，过去三个月累计上涨84%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。