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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 09:54 BJT

重发-中国个股：秦岭水泥转型废弃电器处理业，大股东冀东水泥接手水泥资产

路透上海9月5日 - 中国中型水泥生产商--陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 周五公布其重组方案细节，向中国再生资源开发公司等定向增发股份收购资产，进军废弃电器处理行业；目前的大股东冀东水泥 接手秦岭的水泥资产，并向中再生转让1亿股秦岭水泥股权。

公告显示，水泥资产出售、发行股份购买资产及股份转让三者互为生效条件，缺一不可。定向增发及冀东转让股份后，中再生及其一致行动人合计控制秦岭水泥50.02%股份，成为新的控股股东，冀东水泥持有8,538万股，持股降至6.36%。

此次收购资产涉及中再生洛阳投资开发公司等八家废弃电器及电子产品处理企业，估值共计18.72亿元，秦岭水泥向这些收购目标的股东，包括中再生、中再资源等11家公司发行股份。此次定向增发及冀东转让股权的价格均为每股2.75元人民币。

收购完成后，秦岭水泥有望成为国内最大的废弃电器电子产品拆解企业。

冀东水泥计划由旗下子公司接手秦岭水泥全部资产，交易价格为2,945万元。冀东水泥估计，出售股权将影响公司当期损益约2.9亿元；收购水泥资产将令公司在当地的水泥权益产能提高，随着陕西水泥市场环境的改善，公司收益将随之提高。

秦岭水泥自2006年起连年亏损，2009年8月，陕西铜川市中院裁定其重整，冀东水泥成为其重整方。不过因监管政策变化，冀东水泥向秦岭水泥注入资产计划夭折。今年初，相关方确定由中再生成为新的重组方。

中再生是央企供销总社下属节能环保领域的领军企业之一，近期其制定了通过产业并购迅速做大做强的战略，需要一个上市平台。

秦岭水泥周四收报7.89元，过去三个月累计上涨84%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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