重发-港报财经评论：房炒家煤老板试水温--信报9月5日

(技术原因重发)

房炒家煤老板试水温/习广思

欧洲央行出乎意料地减息。欧罗倒水式急泻，欧洲股市上升。金融市场醒目钱走得快，资金流早已反映预期。市场感到意外的，不在于减息幅度，低无可低的息率仍可再减，意义不大，重点在于欧洲央行行动之快超出市场预期。

欧洲央行宣布把融资利率由0.15厘减至0.05厘，隔夜存款利率再减至-0.2厘，隔夜贷款利率减至0.3厘。利率低无可低，再下调是讯号多过实际。欧洲央行正在讨论资产抵押证券（ABS）购买方案，行长德拉吉明显在放风央行还有下着。德拉吉行动快速，日本式通缩威胁可能真的吓怕了欧洲央行。

中资股这轮反弹由资金带动，资金市根本没有多少人会讲基本因素，反而有水能活。早前提及中国内地A股资金外热内冷，海外资金率先在A股ETF布阵，接着是境外中国股指数，A股升浪带动红筹国企。中国内地投资者未见热情，成交虽然增加，但距离过往高峰是小巫见大巫。

A股是典型散户市，有近80%的成交量来自散户，要A股转势摆脱牛市，A股须开始见到赚钱效应引散户入市。这并非没有希望，中国是一个炒卖的国度，炒楼炒房、炒矿炒金，近年盛行信托产品，形同打包式高息债券。就算是今年盛行的宝宝理财产品，虽说是保守收息的货币基金，也是一种羊群式追逐高息的投资行为。

近期沪深两市成交明显增加，观乎沪深300指数的成交量，自7月起明显增加。再观察中国证券登记结算资料，有效A股账户数目增加，8月每周持仓A股账户数目企稳在5,250万户水平。另一个比较利好的指标，是参与交易的A股账户自8月后有上升迹象，反映中国落力唱好，A股上升，开始引到部分投资者入市。

不过，要引资金入市，欧美外资因资金管制关系，只算是“细鱼”，真正的“大鱼”其实是中国内地投资者。房老板、煤老板都开始试水温式地入市。该报记者走访上海、深圳和广州的私募基金，部分客户因A股开始有赚钱效应，准备调动资金。(B02)

欧罗跌浪只属起步/苏子

美元兑日圆在本周二突破上周初的104.43日圆高位阻力后，以大阳烛一举突破105日圆心理关口，并一度迫近上半年的105.44日圆高位，本周三暂时最高曾见105.31日圆水平。随后汇价虽然自此高位掉头急挫，但当跌至104.70日圆水平附近便止跌回稳，未见再度考验上周初的105.44日圆高位支持。美元兑日圆已自上述低位回升至105日圆心理关口附近争持，从反映目前美元兑日圆的大市非常强劲，故相信本周三所造的高位将有甚高机会顺利突破并进一步上试2008年10月的106.53日圆高位阻力。

欧洲央行刚公布议息结果，由于央行宣布把三大主要利率同时调低，其中指标利率下调0.1%，结果刺激欧罗兑美元应声急挫，至截稿时最低曾见1.2996美元水平，较亚洲市的1.3154美元高位下跌逾150点子。

由于目前欧罗兑美元的下跌浪是有基本因素配合，而且亦与市场的浓烈看淡情绪极为配合，这反映汇价的跌浪极可能只是处于起步阶段，因为只有仍处于起步阶段的下跌浪，才会令到大户与散户投资者可以一同取得满意的回报；因此，稍后汇价将进一步下挫至1.30美元心理关口以下，随后朝着月线图保历加通道的1.28美元底部支持位迈进。目前欧罗兑美元的关键反弹阻力位为本周二所造的1.3107美元低位，只要短期内自低位的反弹一直受制于此阻力，投资者仍然可以保持逢高沽出的策略。

踏入9月份后，汇市的波幅已见扩大，配合昨天美汇指数亦已升至去年7月15日的83.46美元高位阻力附近，在波幅扩大的市况里，预料此高位阻力可望顺利突破。目前美元的升势极为明显，故采取顺势策略的美元看好的投资者，近期已取得极为可观的回报。

目前投资者面对如此明显的趋势市，最好避免采取逆势的策略，因为此策略的结果只是回报与风险不成比例随时得不偿失；当然，对于那些极有纪律的短线投资者，当然是例外。欧罗的弱势已令到昨天欧罗兑瑞郎跌至1.2050美元低位，十分接近1.20美元这个被视为铁底的关键支持位。倘若稍后能进一步破关而下，小心会触发不少止蚀沽盘入市，从而加速欧罗汇价的跌势。(B10)

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