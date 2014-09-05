新债招标：中国国开行一年固息债利率4.19%，明显低于预期--业内人士

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海9月5日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债，中标利率为4.19%，明显低于4.28%的预测均值。
业内人士并透露，该期债投标倍数为4.84倍。
该期债为国开行今年第23期金融债，按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，不设基本承销额；在40亿元人民币的招标量之外，国开行并可向工商银行 追加发行总量不超过20亿元的当期债券，后者将通过柜台分销发行。
起息日和缴款日同为9月15日，9月9日至9月15日为分销期，9月17日上市。本次发行无承揽费和兑付手续费。国开行保留增发权利。
作为政策性金融债的主要发行主体，国开行在债券融资方法上创新频频。除在银行间市场公开招标外，该行还在上海证券交易所发债，并开创工行、农行 柜台分销发债等补充方式。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。