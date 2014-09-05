新债招标：中国国开行一年固息债利率4.19%，明显低于预期--业内人士

路透上海9月5日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债，中标利率为4.19%，明显低于4.28%的预测均值。

业内人士并透露，该期债投标倍数为4.84倍。

该期债为国开行今年第23期金融债，按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，不设基本承销额；在40亿元人民币的招标量之外，国开行并可向工商银行 追加发行总量不超过20亿元的当期债券，后者将通过柜台分销发行。

起息日和缴款日同为9月15日，9月9日至9月15日为分销期，9月17日上市。本次发行无承揽费和兑付手续费。国开行保留增发权利。