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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 11:07 BJT

新债招标：中国国开行一年固息债利率4.19%，明显低于预期--业内人士

路透上海9月5日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债，中标利率为4.19%，明显低于4.28%的预测均值。

业内人士并透露，该期债投标倍数为4.84倍。

该期债为国开行今年第23期金融债，按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，不设基本承销额；在40亿元人民币的招标量之外，国开行并可向工商银行 追加发行总量不超过20亿元的当期债券，后者将通过柜台分销发行。

起息日和缴款日同为9月15日，9月9日至9月15日为分销期，9月17日上市。本次发行无承揽费和兑付手续费。国开行保留增发权利。

作为政策性金融债的主要发行主体，国开行在债券融资方法上创新频频。除在银行间市场公开招标外，该行还在上海证券交易所发债，并开创工行、农行 柜台分销发债等补充方式。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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