重发-港报财经评论：富时指数变动，补入内房龙头--经济日报9月5日

(技术原因重发)

富时指数变动，补入内房龙头/林瑞芬

周三看好的投资者出其不意制胜后，港股昨稍缓涨势，收报25,297，跌0.08%；国指收报11,386，升0.65%，大市成交额862亿港元。升市是由钱堆砌出来，所以要成交配合，要与A股共富贵，必须特别留意A股资金面的变化。

上证综指5月以来由近2,000抽升，昨收2,306，续涨0.8%，其间多少投资者半信半疑此浪升市，怕希望愈大，失望愈大。经济靠稳、改革加快憧憬、沪港通、资金由炒楼炒矿业流出至股市、憧憬现在的经济增长7%，比以往9、10%的增长基础要好等等都可能是理由，堆砌理由容易，但说到底，最重要是有数据印证资金的活流。

事实上，是有。一来，自7月11日至8月底，A股两融余额从4,200亿港元增加至5,237亿港元。不到两个月时间，两融余额增加幅度达到千亿水平，印证了个人投资者在最近一个月正增加A股的投资比例。二来，中国证券投资者保护基金披露的最新资料显示，8月25日至29日这一周，证券市场交易结算资金银证转帐增加额为4,372亿港元，减少额为2,193亿港元，净变动额为2,179亿港元。这是保证金资料自2012年4月有统计以来，单周净转入规模最高的一次。

三来，8月25日至29日这一周，基金开户数创出今年3月以来的新高，股票开户数亦维持在16万户以上的较高水准。四来，股市上的休眠帐户数不断减少。统计显示，截至8月22日，沪深股市休眠帐户数已经从年初的4,270.49万户减至4,239.1万户，共减少31.39万户。五来，EPFR资料显示截至8月27日的一周中，约11亿美元资金流入香港/中国股市，为连续第十二周资金流入，显示出投资者对中国股市的持续关注。

银行理财产品的年化收益率是5%至6%，不及去年8%水平，A股自5月以来累计升15%，从市场赚钱功能略为恢复，持续的话，才是小牛市催生健康的基石。

由此看，上证在突破2,270高位阻力后，反覆上望至少挑战2,400左右，如能因此确认突破下跌楔形，困扰多年的熊市闷局就望能打破，今年确是A股中期转折的关键年。

上半年改革定案，下半年始改革进入攻坚之年。有中国内地传媒统计，李克强总理在近半个月内五次在公开场合强调改革问题，国泰君安也以改革憧憬为由预期是对熊市的最后一战的关键，成功的话，A股上5,000点不是梦！是否如此，历史见证，不过，央企的各项改革正步步推，值得冀望。国指昨11,386，步趋11,500，突破挑战12,000。(B04)

A股转强势，证券股看俏/余少文

国企指数继续升，上证综合指数更升越2,300点，A股一遍好景，加上沪港通登场在即，证券股未来四个月可以呈强。中国内地股市继续上扬，上证综合指数升18点或0.8%，收报2,306点，连升五日及见一年多高位，支持国企指数昨日升73点或0.7%，收报11,386点，成交额184亿港元，可惜只有62%主板H股能随大市上升；至于中国移动 除息，令红筹指数下跌13点或0.3%，收报4,919点，成交额83亿港元。

大市昨日虽升，市场较为关注中国内地媒体指国务院主导南北车整合来推动高铁出口，避免恶性竞争，故中国南车 和中国北车 昨日一齐停牌，南车时代电气 也同一命运。只是奇怪，中国一直要求反垄断，故中国移动 、中国人寿 等受打压，但却要求南北车整合。

尽管为出口，但似乎只会令南北车更加垄断，或者官字两个口，合并后又会因垄断而分拆，让市场继续炒作，所以一直表示炒中资股要跟随政策而行。中国下半年政策之一是沪港通，市场已预期最快10月份登场，或是A股近期继续上场，以及上证重越2,300点的动力，红指和国指也同样受惠。

过去一直指出，中国内地股市好，除了保险股外，证券商也是受惠者。而四只证券股今年上半年盈利增长由8%至93%不等，增长最劲是中信证券 ，赚41亿人民币；增长最少是海通证券 但也赚29亿人民币，四只证券股合计盈利85亿人民币，增长44%，反映中国内地股市今年上半年表现虽跌，证券股盈利表现却不俗。

实际上，上证今年上半年下跌3%，主要是第一季跌得较多，第二季较第一季回升近1%，但已足够让中信证券和海通证券环比分别升1.1倍和38%，也令首季盈利同比跌16%的海通证券，上半年盈利最终录得升幅。当然，中国内地第二季证券日均成交额降至不足1,600亿人民币，但证券股业绩仍然有不俗表现。因为第三季只余不足一个月，以上证交易所资料显示，上交所6月和7月的日均成交额回升至897亿和1,126亿人民币，又随着上证第三季至昨日止已近升13%，更憧憬证券股第三季业绩可以更好。(B05)

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