重发-美国经济：明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，美国需要更多通胀

(因技术原因重发)

路透赫勒纳9月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周四表示，直至2018年之前，美国通胀率料将一直低于美联储2%的目标，这是美国没有充分利用资源优势的迹象。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，这与40年前困扰政策制定者的通胀过高情况截然不同。

当时的美国总统福特发起了反通胀运动，还委托Meredith Willson写了一首歌曲予以配合。柯薛拉柯塔援引歌词称，“谁需要通胀？美国不需要。”

“在1974年，Willson先生精辟的描述恰如其分，”柯薛拉柯塔说，“但40年之后，我认为情况完全相反。现在，这个国家需要更高的通胀率。”

柯薛拉柯塔今年在联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权，他此前曾强烈表示，美联储应该采取更多措施以拉升通胀并压低失业率。尽管如此，任何国家的央行人士直接宣称该国需要通胀上升，还非常鲜见。

不过，柯薛拉柯塔确信，对过高通胀的担忧是完全错误的。

“像我一样的货币政策决策者应意识到，当前时期以及我们面临的挑战不同于Willson先生在1974年所描述的情况，这一点至关重要。”(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 徐文焰)