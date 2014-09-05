重发-美国经济：明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，美国需要更多通胀

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(因技术原因重发)
路透赫勒纳9月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周四表示，直至2018年之前，美国通胀率料将一直低于美联储2%的目标，这是美国没有充分利用资源优势的迹象。
美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，这与40年前困扰政策制定者的通胀过高情况截然不同。
当时的美国总统福特发起了反通胀运动，还委托Meredith Willson写了一首歌曲予以配合。柯薛拉柯塔援引歌词称，“谁需要通胀？美国不需要。”
“在1974年，Willson先生精辟的描述恰如其分，”柯薛拉柯塔说，“但40年之后，我认为情况完全相反。现在，这个国家需要更高的通胀率。”
柯薛拉柯塔今年在联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权，他此前曾强烈表示，美联储应该采取更多措施以拉升通胀并压低失业率。尽管如此，任何国家的央行人士直接宣称该国需要通胀上升，还非常鲜见。
不过，柯薛拉柯塔确信，对过高通胀的担忧是完全错误的。
“像我一样的货币政策决策者应意识到，当前时期以及我们面临的挑战不同于Willson先生在1974年所描述的情况，这一点至关重要。”(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。