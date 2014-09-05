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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 09:54 BJT

重发-《中国报摘》--其他报纸重要消息9月5日

**上海证券报**

--苏宁云商 宣布，公司拟实施总金额不超5.5亿元的员工持股计划，计划涉及的标的股票数量占公司现有股本总额的0.97%，累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

**证券时报**

--因筹划重大事项停牌数月的江钻股份 今日发布股票继续停牌公告，称中国石化集团正在筹划将集团石油机械制造业务相关资产整体注入江钻股份，公司股票继续停牌。

**第一财经日报**

--昨日保监会、浙江省政府举行宁波建设保险创新综合示范区大会，标志着全国首个保险创新综合示范区项目在宁波正式落地。据悉示范区将采取“会省市共建”的模式，在产品试点创新、拓展保险融资渠道方面均有涉及。

--记者获悉，互联网金融平台融道网获上海国资旗下上海科技投资公司数千万元注资，成为全国首个“国资+民营”的“混血儿”互联网金融平台。

**东方早报**

--上海市委常委、常务副市长屠光绍昨日透露，近期上海市政府准备出台关于促进资本市场健康发展的实施意见，已经在市政府常务会议上通过，过几天就将正式发布。

**人民日报**

--中国工信部部长苗圩昨日表示，2009年以来，中国物联网产业取得了快速的发展，产业规模今年有望达到6,800亿元至7,000亿元人民币；同时并透露由中国主导制定的“物联网概述”标准草案成为全球第一个物联网总体性标准。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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