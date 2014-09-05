重发-《中国报摘》--其他报纸重要消息9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
**上海证券报**
--苏宁云商 宣布，公司拟实施总金额不超5.5亿元的员工持股计划，计划涉及的标的股票数量占公司现有股本总额的0.97%，累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
**证券时报**
--因筹划重大事项停牌数月的江钻股份 今日发布股票继续停牌公告，称中国石化集团正在筹划将集团石油机械制造业务相关资产整体注入江钻股份，公司股票继续停牌。
**第一财经日报**
--昨日保监会、浙江省政府举行宁波建设保险创新综合示范区大会，标志着全国首个保险创新综合示范区项目在宁波正式落地。据悉示范区将采取“会省市共建”的模式，在产品试点创新、拓展保险融资渠道方面均有涉及。
--记者获悉，互联网金融平台融道网获上海国资旗下上海科技投资公司数千万元注资，成为全国首个“国资+民营”的“混血儿”互联网金融平台。
**东方早报**
--上海市委常委、常务副市长屠光绍昨日透露，近期上海市政府准备出台关于促进资本市场健康发展的实施意见，已经在市政府常务会议上通过，过几天就将正式发布。
**人民日报**
--中国工信部部长苗圩昨日表示，2009年以来，中国物联网产业取得了快速的发展，产业规模今年有望达到6,800亿元至7,000亿元人民币；同时并透露由中国主导制定的“物联网概述”标准草案成为全球第一个物联网总体性标准。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。