重发-港报社评：论特首无党无票，董建华切中时弊--信报9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(技术原因重发)
美国总统卸任之后，不少仍能发光发热，最佳例子莫过于卡特（任期1977至1981年），这位前总统荣获2002年诺贝尔和平奖，获奖原因是「表彰他几十年来一直坚持不懈为国际冲突寻找和平解决方案、致力于增进民主及改善人权以及促进经济和社会发展的努力」，主要功在调停以色列和埃及之间的战争。即便是在任之时备受桃色丑闻困扰的克林顿（任期1993至2001年），卸任之后依然有足够的魅力与能量于2009年远赴北韩，深入虎穴亲手把两名被扣押并且判囚十二年的美国女记者营救出来，粉墨登场为国民担演一幕振奋人心的「英雄救美」。反观香港，卸任的特首是不是同样可以发光发热？董建华作为香港回归以来第一届特首，卸任九年之后破天荒开腔论政，而且不乏切中时弊的肺腑之言，前特首迸发正能量看来并非不可能。
值得注意的是，人大不但为2017年普选特首定出从严处理的框架，而且决定2016年立法会选举办法毋须改变，届时激进民主派势必藉此争取选民支持，两年后的立法会有机会是极端势力抬头之时。香港两年后有可能面对更加多的激进民主派议员，窘境之严苛可想而知。
董建华作为身蒙其痛的过来人，公开为香港政制把脉，点出了特首无党无票之弊，如果因此而带来改善的契机，减少多年来持续的内耗与空转，那么这位前特首也算是留下功德。至于如何改变特首无党无票之厄运，中央与特区政府皆有必要拿出足够的智慧和勇气。(A02)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。