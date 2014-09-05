重发-港报社评：论特首无党无票，董建华切中时弊--信报9月5日

(技术原因重发)

美国总统卸任之后，不少仍能发光发热，最佳例子莫过于卡特（任期1977至1981年），这位前总统荣获2002年诺贝尔和平奖，获奖原因是「表彰他几十年来一直坚持不懈为国际冲突寻找和平解决方案、致力于增进民主及改善人权以及促进经济和社会发展的努力」，主要功在调停以色列和埃及之间的战争。即便是在任之时备受桃色丑闻困扰的克林顿（任期1993至2001年），卸任之后依然有足够的魅力与能量于2009年远赴北韩，深入虎穴亲手把两名被扣押并且判囚十二年的美国女记者营救出来，粉墨登场为国民担演一幕振奋人心的「英雄救美」。反观香港，卸任的特首是不是同样可以发光发热？董建华作为香港回归以来第一届特首，卸任九年之后破天荒开腔论政，而且不乏切中时弊的肺腑之言，前特首迸发正能量看来并非不可能。

值得注意的是，人大不但为2017年普选特首定出从严处理的框架，而且决定2016年立法会选举办法毋须改变，届时激进民主派势必藉此争取选民支持，两年后的立法会有机会是极端势力抬头之时。香港两年后有可能面对更加多的激进民主派议员，窘境之严苛可想而知。

董建华作为身蒙其痛的过来人，公开为香港政制把脉，点出了特首无党无票之弊，如果因此而带来改善的契机，减少多年来持续的内耗与空转，那么这位前特首也算是留下功德。至于如何改变特首无党无票之厄运，中央与特区政府皆有必要拿出足够的智慧和勇气。(A02)

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