中国经济：提高稳定可控奶源比例，推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组--工信部

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月5日 - 中国工信部官员表示，要大力发展奶源生产基地，提高企业稳定可控奶源比例；并特别强调，推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组是今年和今后一个时期的一项重要任务。
工信部网站周五刊登该部总工程师朱宏任8月下旬在中国乳制品工业协会第二十次年会上的讲话并称，要坚定不移地推动乳制品行业转型升级，核心是结构调整、转变行业发展方式。
“要大力发展奶源生产基地，提高企业稳定可控奶源比例，实现奶源基地建设和乳制品生产协调发展，”他表示，还要加快培育具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团。
朱宏任指出，目前乳制品行业存在比较突出的问题包括奶源基地建设有待加快、品牌创建有待加速、产业集中度有待提升等。
“乳制品企业‘小、散’的局面还没有得到根本改变，企业兼并重组步伐缓慢，淘汰落后产能任务较重，”他说。
朱宏任并特别强调，推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组是今年和今后一个时期的一项重要任务，各地工业主管部门应有序引导和支持企业兼并重组。
同时，要鼓励乳制品生产新工艺、新技术的推广应用，开发适合不同消费者需求的特色乳制品和功能性产品，提升产品价值链。
2008年的三聚氰胺事件给国内乳业以沉重打击，进口奶粉在中国市场的销售价格水涨船高，国内婴幼儿配方奶粉价格远高于国外，一般是欧美国家的两倍以上。为此，去年11月国家发改委还对包括达能 旗下的多美滋、惠氏、雅培 等五大外资奶粉品牌展开反垄断调查。（完）
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