重发-港报社评：欧央重手印钞，阻经济长期迷失 --经济日报9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(技术原因重发) 欧洲央行昨出乎预期，减息兼宣布将启动新一轮量宽。欧央雷霆出手，固因欧洲经济颓势毕呈，更关键是欧洲恐堕流动性陷阱，步向日本式长期迷失，惟有藉印钞打信心战顶住经济。 外界曾料欧央会采拖字诀，因新一轮定向长期再融资操作（TLTRO）将在本月中启动，欧央大可谋定后动，但欧洲经济颓势难拖，上季欧元区经济零增长，其中德国经济收缩、法国增长停滞、意大利更现三底衰退，区内三大龙头皆陷困，亟待欧央施救。 更关键是，欧元区恐堕流动性陷阱，令经济全面「死火」。欧洲国债孳息近日跌至历史低位，如德国10年债息跌穿1厘，欧猪西班牙10年国债孳息竟跌破2.3厘，较美债更低。惟在欧洲企业与民众信心低迷下，纵有低息亦难促银行放贷，企业不敢借贷投资、民众亦不敢贷款消费，令欧洲陷入经济愈差，倒过来加剧衰退重压的恶性循环，纵有超低息亦难回天。 此就如日本翻版，日本实施零利率10多年、10年国债孳息长期低于1厘，惟在企业与民众信心虚怯下，日本经济至今仍无脱离泥淖的起色。欧央为免步日本后尘，惟有尽力大开水喉，除保欧洲超低息，更关键是打信心战，表明欧央有极大决心，不惜大印钞票谷经济，图重振欧洲企业与民众信心，防欧洲陷日式10年又10年的长期迷失。欧央行总裁德拉吉明言，相比欧央出招，各国财政政策与结构改革应对复苏扮演更大角色，惟不少欧元区国家如法、意等经济改革裹足不前、债务仍重，难有余力推积极财政政策振经济，仅由欧央印钞能否令欧洲脱困，尚难乐观。 但可肯定的是，过去对印钞诸多顾忌的欧央，如今亦面对现实，很可能在未来几年亦滥印钞，且日本央行在明年底前仍每月量宽约7万亿日圆，并暗示或加招，反映美国储局纵在下月结束量宽停买债，全球泛滥资金恐仍易增难减。 美国停印钞，欧、日却加码印钞，尤其欧央放水力度远超过往，会否令环球资产泡沫续胀、加添金融市场波动，投资者须密切关注。(A13)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。