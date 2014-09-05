重发-港报社评：欧央重手印钞，阻经济长期迷失 --经济日报9月5日

(技术原因重发) 欧洲央行昨出乎预期，减息兼宣布将启动新一轮量宽。欧央雷霆出手，固因欧洲经济颓势毕呈，更关键是欧洲恐堕流动性陷阱，步向日本式长期迷失，惟有藉印钞打信心战顶住经济。 外界曾料欧央会采拖字诀，因新一轮定向长期再融资操作（TLTRO）将在本月中启动，欧央大可谋定后动，但欧洲经济颓势难拖，上季欧元区经济零增长，其中德国经济收缩、法国增长停滞、意大利更现三底衰退，区内三大龙头皆陷困，亟待欧央施救。 更关键是，欧元区恐堕流动性陷阱，令经济全面「死火」。欧洲国债孳息近日跌至历史低位，如德国10年债息跌穿1厘，欧猪西班牙10年国债孳息竟跌破2.3厘，较美债更低。惟在欧洲企业与民众信心低迷下，纵有低息亦难促银行放贷，企业不敢借贷投资、民众亦不敢贷款消费，令欧洲陷入经济愈差，倒过来加剧衰退重压的恶性循环，纵有超低息亦难回天。 此就如日本翻版，日本实施零利率10多年、10年国债孳息长期低于1厘，惟在企业与民众信心虚怯下，日本经济至今仍无脱离泥淖的起色。欧央为免步日本后尘，惟有尽力大开水喉，除保欧洲超低息，更关键是打信心战，表明欧央有极大决心，不惜大印钞票谷经济，图重振欧洲企业与民众信心，防欧洲陷日式10年又10年的长期迷失。欧央行总裁德拉吉明言，相比欧央出招，各国财政政策与结构改革应对复苏扮演更大角色，惟不少欧元区国家如法、意等经济改革裹足不前、债务仍重，难有余力推积极财政政策振经济，仅由欧央印钞能否令欧洲脱困，尚难乐观。 但可肯定的是，过去对印钞诸多顾忌的欧央，如今亦面对现实，很可能在未来几年亦滥印钞，且日本央行在明年底前仍每月量宽约7万亿日圆，并暗示或加招，反映美国储局纵在下月结束量宽停买债，全球泛滥资金恐仍易增难减。 美国停印钞，欧、日却加码印钞，尤其欧央放水力度远超过往，会否令环球资产泡沫续胀、加添金融市场波动，投资者须密切关注。(A13)