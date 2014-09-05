重发-港报社评：保育区被破坏须执法煞住原居民谋扩特权--明报9月5日

(技术原因重发)

东涌大蚝湾保育区，较早前村民开动铲泥机及用锄头，把大片红树林连根拔起，这个做法，无论基于什么原因，都是涉嫌违反《林区及郊区条例》，政府若容忍这类公然挑战法纪的行为，将养痈为患，永无宁日，有关部门必须跟进调查，检控涉嫌违法者。今次事件，政府要藉着采取行动，向市民宣示坚定落实保育政策，同时向原居民传递无人可以凌驾法律的信息。

与事件有关的3 条原居民村落，2011年人口普查显示只有约共150人，估计分属数十户家庭，不过，村民向地政总署提交的资料，到去年底，未来10年3条村的丁屋需求共170间，现在规划1.27公顷的丁屋用地已经不足，政府要拨出更多土地作乡村式发展。过去数十年，3条乡村就只有数十户，未来10年的所谓庞大需求，除非村民可以提出确切的需求数据，否则明显不合理。此事反映原居民为了霸占更多土地，有弄虚作假之嫌。

这类报大数现象，在其他新界原居民村落是普遍现象，政府因应报大数而划出的「乡村式发展」地带，愈划愈大，原居民占用香港整体土地的比例，愈来愈高，非原居民的潜藏不满，愈益深化。大蚝湾破坏保育区事件，揭示原居民卖地套现之后，以复耕、建丁屋之名，谋取更多土地，这是政府务必跟进调查此事，寻求惩罚违法行为的原因。必须煞住原居民扩大原本已经不合理的特权，否则后患无穷，永无宁日。(A06)

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