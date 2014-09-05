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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 09:56 BJT

国泰君安期货：中国期指净空仓大幅减少，多头入场情绪较浓

以下内容节选自9月5日的《期货日报》：

周四期指净空持仓大幅降低。前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是2.37万手、2.00万手、1.90万手，环比减少8000手、减少3100手、减少5400手。8月6日伊始，净空持仓持续下降，近期略有增加后重回下降通道。结合行情来看，净空持仓对走势的预期较好，目前净空持仓已经降至2.27万手，前期最高曾达3.31万手。

从上述三个指标变动来看，持仓结构的一致预期较浓，隔日上行走势或将持续。后市如三个指标一致减少，且第一个指标比第二个指标低2000手、第二个指标较第三个指标低2000手，期指可能继续上涨。目前净空持仓规模下降，多头入场情绪较浓，但须提防净空持仓突然大幅增加。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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