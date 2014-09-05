国泰君安期货：中国期指净空仓大幅减少，多头入场情绪较浓

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自9月5日的《期货日报》：
周四期指净空持仓大幅降低。前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是2.37万手、2.00万手、1.90万手，环比减少8000手、减少3100手、减少5400手。8月6日伊始，净空持仓持续下降，近期略有增加后重回下降通道。结合行情来看，净空持仓对走势的预期较好，目前净空持仓已经降至2.27万手，前期最高曾达3.31万手。
从上述三个指标变动来看，持仓结构的一致预期较浓，隔日上行走势或将持续。后市如三个指标一致减少，且第一个指标比第二个指标低2000手、第二个指标较第三个指标低2000手，期指可能继续上涨。目前净空持仓规模下降，多头入场情绪较浓，但须提防净空持仓突然大幅增加。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。