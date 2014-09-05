重发-港报社评：恐怖伊国冒起 欧美要改己错--星岛日报9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(技术原因重发)
在英国威尔斯举行的北大西洋公约组织峰会，主要讨论乌克兰局势，而伊斯兰国的冒起，则是不容轻视的非传统挑战。
伊斯兰国容易与「恐怖大亨」拉登的「基地」组织相提并论，两者都以伊斯兰极端狂热恐怖主义手段起家。「基地」策动911恐怖袭击事件，骑劫民航客机直插纽约世界贸易中心，固然轰动全球；但是，其运作始终是托庇于当年塔里班控制下的阿富汗，向西方国家发动间歇式的恐袭。
另一方面，这个组织又活用社交媒体，塑造「有型有格」的形象，吸引全球各地来投的死士逾万，除了沙特、突尼斯、摩洛哥等回教国家外，西方国家也有不少，美国逾百、法国七百、英国五百。由于斩美国记者人头的刽子手操英国口音，为免这些死士回国招揽人手及施袭，英国首相卡梅伦建议取消他们的护照，这种流放国民的主张，在现代西方社会极为罕见。
伊斯兰国崛起，得力于美国两任总统布殊和奥巴马中东政策的一错再错，伊拉克和敍利亚在独裁强人统治下，虽然人权记录不佳，至少能够稳住局面。无论是挥军伊拉克，还是鼓励和协助敍利亚反对力量，欧美都扶植不到可以镇住全国的统治力量，敍利亚更陷入死20万人的残酷内战。比起乌克兰危局，欧美更有道义责任去解决自己在伊敍造成的烂摊子。
欧美估计，单是协助库尔德族人的周边各国多綫打击，加上空袭，可以挫败伊斯兰国。可是，打败了这个组织，这一带局势是否就可和平下来呢？(A06)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。