重发-港报社评：人大决定须遵从，罢课违主流民意--文汇报9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(技术原因重发)
学联昨日宣称为抗议人大常委会关于行政长官普选的决定，将于本月22日发起大专院校学生罢课一星期。全国人大常委会对行政长官提交的报告作出的决定，具有宪制性的权威性，尊重和维护全国人大常委会作出的决定，是香港作为一个法治社会的应有之义，也是基本法规定的港人要遵守的法律义务。学联以罢课抗议人大决定，不但是置广大学子利益于不顾，更是企图挑战对中央宪制权力，不可接受。现时学联已经被少数激进分子骑劫，根本代表不了学界，也更违背了社会期望依法落实普选的主流民意，必须予以批评和谴责。
人大决定明确了行政长官普选的原则和制度框架，是依据宪法和基本法作出的一项重大法律决定。决定具有宪制地位，对香港特区有约束力。现时学联却公然采取罢课等激烈行动，死撑违反基本法的「公民提名」方案，意图否定人大决定，可谓不自量力。以罢课方式表达违法主张，既偏离法律框架，激进行动亦只会干扰普选讨论。
事实上，不少大专学生都表示，不希望错失学习机会，期望以和平方法表达诉求。现在真正发起罢课的不过是以学联为首的少数激进学生。这些人代表不了学界，充其量只能代表激进派的立场。少数学联头头在反对派操纵下发起的罢课行动，势将影响广大学生学习，甚至贻害未成年的中学生，不会得到民意支持。社会各界人士都应该谴责及制止祸害学生的罢课行动。(A03)
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