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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 09:56 BJT

期货日报：大商所焦煤期货逐步企稳，后市迎来反弹机会

以下内容节选自9月5日的《期货日报》：

8月焦煤整体走势出现一定的改观。煤焦钢品种走势也出现分化，螺纹钢、铁矿石继续呈现单边下行的走势，焦煤、焦炭则逐步振荡企稳。后市随着螺纹钢、矿石下跌空间的收窄及产业链基本面的逐步稳定，预计焦煤将迎来反弹的机会。操作上，可逢低布局多单尝试。

主要港口炼焦煤现货价格经历了之前的下跌之后，8月中下旬开始逐步企稳，部分港口价格小幅回升。截至9月3日，京唐港澳大利亚产主焦煤现货价格小幅回升至900元/吨，天津港澳大利亚产主焦煤现货价格维持在920元/吨，青岛港澳大利亚产主焦煤现货价格维持在910元/吨。近期国内炼焦煤市场整体运行较为稳定，主流品种库存水平较低，出货较前期相比较为顺畅。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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