台湾汇市：台币实质交易盘初区间偏弱，欧央行降息带动美元走强

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月5日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易区间偏弱。交易员指出，由于欧洲央行(ECB)意外降息，带动国际美元走强，拖累台币随亚币全线走跌，不过出口商抛汇卖需增温稍有收敛台币实质交投贬幅。
欧洲央行周四出乎意外将指标再融资利率从0.15%下调到0.05%，将利率水准降至纪录新低，并宣布计划从10月开始购买资产支持证券(ABS)和担保债券。
汇银人士表示，亚洲交易盘美元指数 续强，盘初台币随韩元开低，吸引出口商在台币29.940上方进场抛汇，市场多数预期短线台币实质交投仍将趋弱整理，后续关注稍晚美国8月非农就业数据表现。
“ 今天随便卖美元，价格都比前几天好，出口商抛汇量增多。”一位本地公营银行交易人士说。
本地时间09:56附近，交易员表示，台北外汇成交量为1.76亿美元，交投仍偏向活络，上日同时段则为1.93亿美元。台股加权股价指数 则是走跌0.35%，徘徊在9,400点整数关卡附近。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.926-29.947，上交易日主要区间在29.880-29.910。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；一个月远汇报价 暂报在29.920/29.933左右，上日纽约盘收在29.900。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.920-29.970
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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