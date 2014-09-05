《香港报摘》--其他报纸重要消息9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
*明报：
--恒基地产 集团主席李兆基透过“强拍”（为重新发展强制售卖）以1.05亿港元统一北角月园街1及3号业权，该地盘将连同相连的月园街5号及渣华道22号地盘合并作商住发展，预计总投资额约3亿港元，可兴建110伙中小型住宅单位。
*苹果日报：
--香港饮料制造公司维他奶 行政总裁陆博涛表示，集团在6月推出的全新“港式奶茶”饮品反应理想，产品目前只在香港地区发售，未来将于内地市场推出。
--香港资讯科技公司伟仕控股 宣布，成功取得微软Xbox One及华为TalkBand B1智能手环中国区代理，并将于9月23日发行首批Xbox One，成为解禁后首款获批在中国区销售的游戏和娱乐主机。
*东方日报：
--叶氏化工 执行董事何世豪称，公司主要以人民币结算业务，惟内地借贷成本较本地银行高，故选择在本港以港元贷款，再兑回人民币。即使人民币汇价最近回升，全年汇兑仍难以回复正增长，集团全年纯利仍会受到人民币汇兑亏损影响。
--铁矿石生产商优库资源 公布，其主席兼行政总裁李杨全资拥有的宇田控股已将优库资源4.04亿股或26.93%的股份抵押予建银国际间接全资附属公司展望控股，作为向展望控股贷款的票据。
*文汇报：
--西王特钢 执行董事兼总经理王辉表示，公司与洛阳轴承研究所共同设立研发中心，发展高级轴承钢市场，料今年底轴承钢新产品的产量达20万吨，未来五年逐步提升至50万吨。（完）
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台湾报摘 (整理 张亚璇；审校 雷美珍/张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。