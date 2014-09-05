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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 09:50 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息9月5日

*明报：

--恒基地产 集团主席李兆基透过“强拍”（为重新发展强制售卖）以1.05亿港元统一北角月园街1及3号业权，该地盘将连同相连的月园街5号及渣华道22号地盘合并作商住发展，预计总投资额约3亿港元，可兴建110伙中小型住宅单位。

*苹果日报：

--香港饮料制造公司维他奶 行政总裁陆博涛表示，集团在6月推出的全新“港式奶茶”饮品反应理想，产品目前只在香港地区发售，未来将于内地市场推出。

--香港资讯科技公司伟仕控股 宣布，成功取得微软Xbox One及华为TalkBand B1智能手环中国区代理，并将于9月23日发行首批Xbox One，成为解禁后首款获批在中国区销售的游戏和娱乐主机。

*东方日报：

--叶氏化工 执行董事何世豪称，公司主要以人民币结算业务，惟内地借贷成本较本地银行高，故选择在本港以港元贷款，再兑回人民币。即使人民币汇价最近回升，全年汇兑仍难以回复正增长，集团全年纯利仍会受到人民币汇兑亏损影响。

--铁矿石生产商优库资源 公布，其主席兼行政总裁李杨全资拥有的宇田控股已将优库资源4.04亿股或26.93%的股份抵押予建银国际间接全资附属公司展望控股，作为向展望控股贷款的票据。

*文汇报：

--西王特钢 执行董事兼总经理王辉表示，公司与洛阳轴承研究所共同设立研发中心，发展高级轴承钢市场，料今年底轴承钢新产品的产量达20万吨，未来五年逐步提升至50万吨。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 张亚璇；审校 雷美珍/张喜良)
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