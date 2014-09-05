重发-中国公开市场：一级交易商可申报下周正/逆回购及三个月央票需求

路透上海9月5日 - 业内人士周五透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报下周需求，仍包括多种期限正/逆回购，以及三个月央票。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购含七天和14天。

公开市场一级交易商一般于周一上报当周需求，但因下周一为中秋假期，因此提前至本周五上报。

银行间资金面月初重回宽松局面，虽然本周中国央行公开市场正回购回笼力度加码，但在到期量对冲下，全周仍实现连续第四周小幅净投放。市场人士表示，虽然本周流动性宽松，但央行仍维持资金投放，显示在宏观经济结构化改革稳步推进时期，维持市场稳健平衡运行是目前政策最大的出发点。

据路透计算，下周公开市场有200亿元人民币到期资金投放，全部为正回购到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

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