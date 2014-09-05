国际油市：美国原油小幅上涨，库存下降构成支撑

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
上周美国原油库存减少90.5万桶，分析师预估为减少110万桶。
EIA报告显示，美国原油期货合约交割地库欣的库存减少38.5万桶。
欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。
隔夜美元兑一篮子主要货币录得去年8月来最大单日升幅，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，将从下月开始购买证券化贷款和担保债券。
投资者将关注周五稍晚的美国非农就业报告，以找寻美国石油需求的线索。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 王兴亚/郑茵)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。