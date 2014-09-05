国际油市：美国原油小幅上涨，库存下降构成支撑

上周美国原油库存减少90.5万桶，分析师预估为减少110万桶。

EIA报告显示，美国原油期货合约交割地库欣的库存减少38.5万桶。

欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。

隔夜美元兑一篮子主要货币录得去年8月来最大单日升幅，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，将从下月开始购买证券化贷款和担保债券。

投资者将关注周五稍晚的美国非农就业报告，以找寻美国石油需求的线索。(完)

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