重发-全球金市：金价一度跌至近三个月最低，本周可能创5月来最差表现

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(重发已删除标头赘字) 路透新加坡9月5日 - 金价周五亚洲盘初跌至近三个月最低位，本周 可能录得5月以来最大周跌幅，因强势美元和对美国经济的乐观态度促使 投资者卖出黄金。 0028GMT，现货金 下滑0.2%至每盎司1,258.30美元，稍早曾跌 至6月10日以来最低1,256.90美元。金价本周迄今跌幅略超过2%，为5月30 日止当周以来最大跌幅。 现货银 和铂金(白金) 也可能周线下跌。钯金 本周 或创下6月来最糟糕表现，因投资者在钯金触及2001年以来最高水准后了 结获利。 欧元周五亚洲早盘对大幅跌势展开整理，此前兑美元创下近三年最大 单日跌幅，因欧洲央行(ECB)推出新一轮刺激政策，并承诺如有必要会采 取更多措施。 欧洲央行周四意外将利率调降至纪录新低，并宣布计划从10月开始购 买资产支持证券(ABS)和担保债券。这提振了美元。 美元走强会令美元计价的黄金价格受到打击。 而周四数据显示，美国8月企业雇聘人数以稳定步伐增长，并且服务 业活动以六年半最快速度扩张，这保证了经济在第三季实现强健成长。这 也让金价承压。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周 四黄金持仓减少4.78吨至785.73吨，为7月中以来单日最大跌幅。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张若琪 审校 徐文焰/李婷仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。