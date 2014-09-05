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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 10:02 BJT

重发-全球金市：金价一度跌至近三个月最低，本周可能创5月来最差表现

(重发已删除标头赘字)
    路透新加坡9月5日 - 金价周五亚洲盘初跌至近三个月最低位，本周
可能录得5月以来最大周跌幅，因强势美元和对美国经济的乐观态度促使
投资者卖出黄金。
    
    0028GMT，现货金 下滑0.2%至每盎司1,258.30美元，稍早曾跌
至6月10日以来最低1,256.90美元。金价本周迄今跌幅略超过2%，为5月30
日止当周以来最大跌幅。
    
    现货银 和铂金(白金) 也可能周线下跌。钯金 本周
或创下6月来最糟糕表现，因投资者在钯金触及2001年以来最高水准后了
结获利。
    
    欧元周五亚洲早盘对大幅跌势展开整理，此前兑美元创下近三年最大
单日跌幅，因欧洲央行(ECB)推出新一轮刺激政策，并承诺如有必要会采
取更多措施。
    
    欧洲央行周四意外将利率调降至纪录新低，并宣布计划从10月开始购
买资产支持证券(ABS)和担保债券。这提振了美元。
    
    美元走强会令美元计价的黄金价格受到打击。
    
    而周四数据显示，美国8月企业雇聘人数以稳定步伐增长，并且服务
业活动以六年半最快速度扩张，这保证了经济在第三季实现强健成长。这
也让金价承压。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周
四黄金持仓减少4.78吨至785.73吨，为7月中以来单日最大跌幅。(完)

      
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 (编译 王兴亚/张若琪 审校 徐文焰/李婷仪)
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